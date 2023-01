Fotbalista Haller se po dvou operacích a chemoterapii vrátil do hry

Do zdravotnické dokumentace by mělo mít přístup více lidí než dosud. Počítá s tím novela zákona o zdravotních službách. Zatímco nyní se do těchto „papírů“ mohou až na výjimky dívat jen ošetřující lékaři a sestry, nově by k nim měli přibýt i lidé, kteří se o pacienta nestarají a v daném zdravotnickém zařízení nepracují.