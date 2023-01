Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání:

– Co může Babišovi přinést cesta do Paříže

– Nejsledovanější rozsudek: kde udělal Šaroch chybu

– Flanel, vánočky, kočičky… Bývala to ale i větší fraška

– Základem je lidem říct, že ještě chvíli nebude líp, říká expert na energetickou bezpečnost

– Paměti rezervisty Harryho

– Svět první dámy. Velká očekávání, plat nula

– Pavlová, Neruda, Babišová. Jak vidí roli první dámy?