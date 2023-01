Bývalý finanční ředitel firmy exprezidenta Trumpa odsouzen k pěti měsícům vězení

Bývalý finanční ředitel firmy Trump Org amerického exprezidenta Donalda Trumpa Allen Weisselberg dnes nastoupil do vězení za daňové úniky a podvody. Odsouzen byl na pět měsíců, odpyká si 100 dní.

Pětasedmdesátiletý dlouholetý manažer Trumpova obchodního impéria, jehož výpověď pomohla usvědčit exprezidentovu firmu z daňového podvodu, se v srpnu přiznal ve všech 15 bodech obžaloby.

Souhlasil, že bude vypovídat proti Trump Org výměnou za pětiměsíční trest. Krátce po vynesení rozsudku mu byla nasazena pouta a byl odveden ze soudní síně, uvedla agentura AP. Očekává se, že se si trest odpyká v nechvalně proslulé newyorské věznici na ostrově Rikers.

V rámci dohody o přiznání viny soudce Juan Manuel Merchan také nařídil Weisselbergovi, který v Trump Org pracoval od poloviny 80. let do svého zatčení, aby zaplatil skoro dva miliony dolarů na daních, pokutách a úrocích. Částka byla podle AP zaplacena k 3. lednu. Po propouštění bude Weisselberg pět let v podmínce. (ČTK)

