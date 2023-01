V Severní Makedonii obžalovali chirurga z podvodu pacientů s covidem-19

Prokuratura v Severní Makedonii dnes obžalovala známého kardiochirurga z podvodu na bezmála 300 pacientech, kteří se na jeho soukromé klinice léčili experimentální a nákladnou metodou s covidem-19.

Panuje podezření, že v důsledku invazivní léčby zemřelo na 24 lidí, informovalo makedonská mutace stanice RFE/RL.

Žan Mitrev podle obžaloby oklamal pacienty s covidem-19 tím, že jim jeho stejnojmenná klinika vnutila léčebný postup zvaný hemofiltrace, tedy čištění krve. Ten lživě prezentovala jako alternativní a úspěšnou metodu léčby covidu-19. Nemocnice tento úkon, který pro pacienty obnáší zdravotní rizika, prováděla bez předpisu ošetřujícího lékaře.

Za hemofiltraci si klinika v letech 2020 až 2022 předem účtovala 12 000 eur (288 000 korun) a celkově si tímto způsobem přišla na 1,6 milionu eur (38 milionů korun). K obvinění se podle prokuratury přidalo 283 pacientů převážně ze Severní Makedonie, ale i z okolních zemí.

Klinika v prohlášení uvedla, že žádné pacienty nepodvedla a hodlá to dokázat u soudu.

Mitrev patří k nejznámějším lékařům v Severní Makedonii. Pokud by byl soudem shledán vinným, hrozí mu až deset let za mřížemi. Kvůli hrozbě útěku do zahraničí mu úřady již v srpnu odebraly pas.

Severní Makedonie patřila v době pandemie covidu-19 k nejhůře postiženým zemím v Evropě. Zdravotnictví balkánské země místy nezvládalo příval nových pacientů, nemocnice v mnoha městech byly nuceny stěhovat pacienty do provizorních covidových oddělení. (ČTK)