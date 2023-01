Microsoft hodlá investovat 10 miliard dolarů do ChatGPT

Microsoft hodlá investovat 10 miliard dolarů do společnosti OpenAI, která provozuje službu umělé inteligence ChatGPT. Microsoft za to získá 75 % podílu na zisku OpenAI, dokud se mu investice nevrátí, poté by společnost převzala 49 % podílu v OpenAI.

Sázka na ChatGPT by mohla Microsoftu pomoci posílit jeho úsilí v oblasti webového vyhledávání, kterému dominuje společnost Google.

Jeho investice by byla součástí financování, které by tuto společnost ocenilo na 29 miliard dolarů. (Semafor)