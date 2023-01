Soudní porota v Georgii ukončila vyšetřování, zda Trump zasahoval do voleb

Zvláštní velká porota v Georgii, která vyšetřuje, zda se bývalý prezident Donald Trump a jeho spojenci snažili nezákonně zasahovat do výsledků amerických prezidentských voleb v roce 2020, vydala svou závěrečnou zprávu. Zatím není jasné, zda budou následovat trestní obvinění.

Foto: Gage Skidmore, Flickr

Pokud by byl Trump obviněn, bylo by to vůbec poprvé v americké historii, kdy byl prezident obviněn z trestného činu.

Předmětem vyšetřování jsou mimo jiné Trumpův telefonát státnímu tajemníkovi Bradu Raffenspergerovi, ve kterém jej žádal, aby mu „někde našel 11 780 volebních hlasů“, které mu v Georgii chyběly k vítězství. (Více píšeme zde.)

Mezi svědky, kteří před porotou vypovídali, byl jeho kancléř Mark Meadows, senátor Lindsay Graham či právník Rudy Giuliani, kteří se předvolání k výpovědi neúspěšně bránili soudně.

Svědci o nich vypovídali, že se pokoušeli zvrátit volební výsledek v Georgii, který Trumpovi v listopadu 2020 přinesl strategickou prohru. Do té doby tam dvě dekády za sebou vyhrávali republikánští kandidáti, Trump byl první, který prohrál s demokratem.

Soudce vrchního soudu okresu Fulton Robert McBurney v příkazu velkou porotu rozpustil, protože porotci skončili svoji práci. Další slyšení stanovil na 24. ledna, aby rozhodl, zda bude zpráva poroty zveřejněna.

Porotci to doporučili.

Vyšetřování vede prokurátorka Fanny Willis, která je registrovanou demokratkou. Trump to proto označil za zpolitizovaný proces.

Podle komentářů některých právníků je právě toto vyšetřování v Georgii nejpravděpodobnějším, z něhož vůči Trumpovi vzejde trestní obvinění. (Reuters)