Původní tituly HBO Max přebírá v Česku SkyShowtime

Seriál Bez vědomí, show Czech It Out! či Hřebejkova zatím nevysílaná novinka Vítěz. To jsou tituly, které od HBO Max podle informací Mediaguru přebírá streamingová služba Showtime.

Foto: Archiv HBO Europe

Podle Mediaguru.cz dohoda SkyShowtime s Warner Bros. Discovery, od půlky minulého roku novým vlastníkem HBO Max, zahrnuje exkluzivní práva pro celou Evropu včetně Česka na více než dvacítku HBO Max Originálů včetně 168 epizod původních seriálů. Jsou mezi nimi chystané i již odvysílané tituly.

Platforma SkyShowtime plánuje vstoupit na český trh v únoru. Od Warner Bros. Discovery získá exkluzivní práva na více než 150 hodin pořadů. Finanční podmínky nebyly zveřejněny.

SkyShowtime na tento rok chystá také premiéru tří nových seriálů pod hlavičkou Originals, mezi jimi je i pro HBO Max původně vzniklý seriál Vítěz Jana Hřebejka. Mezi akvizicemi jsou i další původní české projekty, jako je seriál Bez vědomí či show Czech It Out! (Mediaguru)