Andrej Babiš v Brně odmítl výzvu Tomia Okamury, aby odstoupil z voleb ve prospěch kandidáta SPD Jaroslava Bašty. „Nechápu, proč mě k tomu vyzval. Bylo by to ve prospěch kandidátů pětikoalice, a to není dobře,“ vysvětlil prezidentský kandidát.