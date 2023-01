Virgin Orbit: První družice vypuštěné ze západní Evropy nedosáhly oběžné dráhy

Indie plánuje příští rok vyslat na oběžnou dráhu svůj první let s lidskou posádkou. Předcházet mu bude šest zkušebních letů, z toho tři letos, a to na jaře. Na letošní léto také Indie chystá přistání prvního svého výzkumného vozítka na Měsíci, řekl šéf indického kosmického programu Srídhara Somanath. (Times of India)