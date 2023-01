Fungování státu se v Brazílii vrátilo do normálu, ohlásil ministr spravedlnosti

Fungování státu a institucí se v Brazílii po nedělních demonstracích vrátilo do normálu. Uvedla to dnes večer agentura EFE s odkazem na ministra spravedlnosti Flávia Dina. Včera protestující vnikli do sídel prezidentské kanceláře, parlamentu a nejvyššího soudu.

Do hlavního města se dnes také vrátil prezident Luiz Inácio Lula da Silva, proti kterému byly protesty namířeny, a ve své pracovně jednal s představiteli dalších institucí a armády. Počet zadržených v souvislosti s nedělními událostmi se zvýšil na 1500.

„Nejdůležitější je, že ozbrojené síly zůstaly věrné demokratickým úřadům,“ uvedl na tiskové konferenci Dino. S představiteli armády dnes Lula jednal. Podle ministra spravedlnosti se lidem zapojených do nedělních demonstrací nepodaří „vyvolat dominový efekt v zemi“ a uspořádat „další dobrodružství“.

V době útoků na sídla brazilských nejvyšších institucí byl Lula v Sao Paolu. Dnes se vrátil do Brasílie a prezidentského paláce Planalto, který demonstranti v neděli poničili. Tam se setkal s předsedy obou komor parlamentu i šéfkou nejvyššího soudu. Ve společném prohlášení odmítli „teroristické, vandalské, kriminální a pučistické činy, které se staly včera (v neděli) v Brasílii“.

Nedělních výtržností se podle odhadů zúčastnilo na 3000 lidí. Podle médií demonstraci na sociálních sítích svolávaly skupiny příznivců bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Ti odmítají výsledek říjnových prezidentských voleb, ve kterých krajně pravicový Bolsonaro prohrál s levicovým Lulou.

Bolsonaro počínání demonstrantů odsoudil a vyzval je, aby demonstrovali pokojně. Podle brazilské vlády ale bývalý prezident nese také vinu za výtržnosti. V rámci předvolební kampaně Bolsonaro zpochybňoval neověřenými tvrzeními důvěryhodnost brazilského hlasovacího systému. Rovněž výslovně neuznal volební porážku, jen řekl, že bude dodržovat ústavu. Předání moci nebránil, ale oproti zvyklostem se nezúčastnil inaugurace svého nástupce.

Dino na tiskové konferenci také uvedl, že v souvislosti s nedělními protesty bylo zadrženo na 1500 lidí, z nichž 1200 bylo v táboře Bolsonarových příznivců v hlavním městě, který policie na příkaz soudu odstranila. (ČTK)