Írán podle USA možná přispívá k válečným zločinům na Ukrajině

Írán se dodávkami dronů Rusku podle bezpečnostního poradce Bílého domu Jakea Sullivana možná podílí na rozsáhlých válečných zločinech na Ukrajině. Sullivan doprovází amerického prezidenta Joea Bidena na návštěvě Mexika.

„Jejich zbraně jsou používány k zabíjení civilistů na Ukrajině a ke snaze uvrhnout města do chladu a temnoty, což z našeho pohledu staví Írán do pozice, kdy by mohl potenciálně přispívat k rozsáhlým válečným zločinům,“ řekl Sullivan novinářům. Agentura AP v této souvislosti píše, že Sullivanův výrok nepředstavuje změnu v americkém postoji, ale řadí se k nejostřejší kritice USA na adresu Íránu od chvíle, kdy Teherán začal Rusku dodávat zbraně, které Moskva využívá v téměř rok trvající válce proti Ukrajině.

Spojené státy uvalily sankce na společnosti a osoby, jež viní z výroby nebo dodávek íránských bezpilotních letounů, které Rusko opakovaně použilo k útokům na civilní infrastrukturu na Ukrajině. Minulý týden Bílý dům také uvedl, že zvažuje, jak se skrze sankce a kontroly exportu zaměřit na samotnou výrobu íránských ozbrojených bezpilotních strojů, připomíná agentura Reuters.

Sullivan dnes rovněž potvrdil, že navštíví Izrael, kde se setká s novou vládou a bude jednat o hrozbách, které Írán představuje. Konkrétní datum cesty neupřesnil. Poznamenal však, že americká vláda dala jasně najevo, že jaderná dohoda s Íránem není v současné době prioritou a že nadále věří, že diplomacie je správnou cestou, jak zajistit, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. (ČTK)