Hráč Hamlin, kterému na hřišti přestalo bít srdce, byl propuštěn z nemocnice

Hráč amerického fotbalu Damar Hamlin z týmu Buffalo Bills byl dnes propuštěn z nemocnice. Je to přesně týden poté, co mu na hřišti přestalo bít srdce. Zachránil ho asistent trenéra, který mu poskytl první pomoc.

Do Hamlina minulé pondělí narazil protihráč z týmu Bengals, hráč rychle vstal, ale poté se bezvládně sesunul na zem. Asistent trenéra Denny Kellington mu opatrně odstranil helmu, aby mu mohl poskytnout první pomoc, což lékaři zpětně hodnotí jako moment, který byl rozhodující v záchraně Hamlinova života.

Hamlin byl v bezvědomí až do středy, sám začal dýchat v pátek. Dnes jej propustili z intenzivní péče a vrtulníkem byl převezen do nemocnice. (ESPN, Sports Illustrated)

The concern is for the person, not the game. Hope Hamlin is ok. Reaction seemed like a heart issue from the chest contusion. Other than a hospital, no better place to collapse 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/PFW3ZwxcRY

