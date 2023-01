Andrej Babiš na své brněnské talkshow řekl, že osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo očekával. „Věřil jsem, že to tak dopadne, ale soudce byl na nás přísný a vedl soud velmi striktně. To je ale jeho právo. Sahali mi na děti, to nedělala ani mafie,“ prohlásil Babiš.