Kanada koupí 88 bojových letounů F-35 za 14,2 miliardy dolarů

Kanada koupí 88 bojových letounů F-35 od americké společností Lockheed Martin za 14,2 miliardy dolarů. Dnes o tom informovala agentura Reuters, podle níž to bude největší investice do kanadského letectva za více než 30 let. O nákupu těchto letounů jedná se Spojenými státy také Česko.

Kanadská vláda, která chce novými stroji nahradit svá stárnoucí armádní letadla, předpokládá, že první letouny F-35 dostane v roce 2026. Plně schopna nasazení by letka měla být mezi lety 2032 a 2034.

O nákupu letounů F-35 uvažuje i Praha. Český vyjednávací tým už o tom ve Spojených státech jednal loni v říjnu. A v říjnu tohoto roku má ministryně obrany Jana Černochová vládu informovat o celkovém výsledku jednání s Washingtonem. Ve hře jsou podle ní stále všechny možnosti modernizace letectva, obrana se ale snaží intenzivně jednat právě o nákupu ze Spojených států. (ČTK)