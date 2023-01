Hladík byl jmenován do funkce náměstka. Bude mít maximum možných kompetencí

Andrej Babiš v mnoha ohledech kopíruje zásadní prvky předvolební kampaně Miloše Zemana. A nejen to. Podle politologů by na Hradě komplikoval práci vládě svého politického oponenta Petra Fialy. Další dva favorité, Danuše Nerudová a Petr Pavel, by tak problematickými partnery nebyli.