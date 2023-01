Poslední průzkum rozložení sil kandidátů zveřejnila agentura Median. Podle něj by první kolo vyhrál Petr Pavel, do finále by postoupil i Andrej Babiš. Naopak by výrazně ztratila Danuše Nerudová, získala by jen 21 procent, což je nejslabší zisk od některé z agentur v lednovém šetření.