Babiš se zítra sejde s Macronem

Andrej Babiš řekl, že zítra letí z Brna do Paříže, kde ho na půl hodiny přijme francouzský prezident Emmanuel Macron. „Je to dnes lídr Evropy, určitě mě bude zajímat, o čem se bavil s Bidenem, vážím si toho, že s ním budu zítra mluvit jako s kolegou z frakce v Evropském parlamentu, kterou on založil.“