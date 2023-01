Podle soudce Andrej Babiš mladší zřejmě nepodepsal dokument na převod akcií k Čapímu hnízdu. „Nic takového rozhodně podepsat nemohl,“ uvedl Šott s tím, že Babiš byl v té době v USA, kde studoval.

Jako jeden z důkazů jsou transakce z bankovních karet Andreje Babiše mladšího, které se v dané době uskutečňovaly kontinuálně v USA.

Soud podle Šotta ale nemůže konstatovat, že by převod akcií na Babiše mladšího podepsal sám expremiér. „Nečiníme závěr, že by převody akcií podepsal Andrej Babiš starší,“ řekl. Podle soudce ale Babiš starší musel vědět, kdo ve skutečnosti listiny podepsal. „Pokud to nepodepsal, tak ta osoba, co to učinila, to musela udělat s jeho vědomím,“ řekl.

„Je potřeba zdůraznit, že znalec přinesl závěr, že zřejmě nejde o pravé podpisy Andreje Babiše mladšího. Učinil to s vyšší mírou pravděpodobnosti,“ řekl soudce s tím, že bývalý premiér ale odmítl poskytnout své podpisy na další zkoumání. „Je to právem obžalovaného.“

Současně ale uvedl, že možné zfalšované podpisy nemohly ovlivnit celou kauzu. „Byla by to sice ostuda, ale z hlediska právního by to nemělo význam,“ uvedl soudce.

Soud uznal výpověď Andreje Babiš mladšího za věrohodnou. „Soud ji vnímal jako logickou, konzistentní a přesvědčivou,“ řekl Šott. Podle něj se výpověď Babiš mladšího shodla se znaleckým zkoumáním Aleše Čulíka, který popsal, že podpis při převodu akcií zřejmě nebyl jeho. Stejně tak mluvil pravdu o svých finančních výdajích.