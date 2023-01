Šott: důvodem byla rodina, jednání nejde kvalifikovat jako účelové

Soudce Jan Šott vysvětluje, proč se nepřiklonil k tomu, že projekt byl účelový a byl připravený k tomu, aby byla získána dotace. Znovu se odkázal na svědka Jana Bareše, který řekl, že se jednalo o projekt určený pro Babišovy děti.

„Pokud tady byl přístup pana Babiše takový, že důvodem byla rodina, která ho přemluvila, nejde to jednání kvalifikovat jako účelové. Babišovi to bylo poměrně jedno,“ řekl soudce. „Je tak zjevné, že ten hlavní účel v tu dobu nebyl takový a není možné to jednání kvalifikovat jako účelové za primárním získáním dotace,“ dodal.