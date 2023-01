Šott: výpověď Bareše byla klíčová

Soudce Jan Šott říká, proč je svědecká výpověď Jana Bareše klíčová. U soudu totiž během října řekl například to, že Nagyová řešila dotační výzvu daleko dříve, a to ještě předtím, než měla být vyhlášena. „Jsou to velmi podstatné a důležité informace,“ říká k jeho výpovědi soudce.

Podle soudce totiž mluvil přímo s Babišem o jeho motivaci k projektu farmy. Babiš mu tehdy řekl, že se jedná o projekt určený mimo jiné pro jeho dceru, která chtěla dle jeho tvrzení začít podnikat. K tomuto Barešovu tvrzení Šott říká, že je „absurdní představa, že by si Babiš svědka připravil“.