Šott: Nepodařilo se prokázat, že Čapí hnízdo nebylo podnik závislý na Agrofertu

Soudce Jan Šott říká, proč je svědecká výpověď Jana Bareše klíčová. U soudu totiž během října řekl například to, že by Nagyová řešila dotační výzvu daleko dříve, a to ještě předtím než měla být vyhlášena. „Jsou to velmi podstatné a důležité informace,“ říká k jeho výpovědi soudce.