Vyhlášení rozsudku v kauze Čapí hnízdo přilákalo do budovy soudu zejména novináře

Vyhlášení rozsudku v kauze Čapí hnízdo přilákalo do budovy pražského městského soudu zejména novináře. Zájemců z řad veřejnosti zatím přišlo v předstihu jen několik, aby si vyzvedli vstupenku, která jim zaručí místo v jednací síni.

Do budovy pražského městského soudu dorazil státní zástupce Jaroslav Šaroch. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Obžalovaní Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (oba ANO) v pátek požádali, aby se vyhlášení rozsudku nemuseli osobně účastnit. To ale neznamená, že by nemohli přijít, pokud se tak na poslední chvíli rozhodnou. Podle procesních pravidel není jejich přítomnost nutná, případné odvolání za ně mohou na základě plné moci vznést jejich obhájci.

V jednací síni je pro veřejnost 75 míst, z toho 29 zaberou akreditovaní novináři. Mluvčí soudu začal lístky, které jsou zdarma, vydávat po osmé hodině ranní. Před budovou hlídkuje několik policistů, lidé se tam ale neshlukují.

Kauza se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách. Státní zástupce Jaroslav Šaroch viní Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše pak z pomoci k dotačnímu podvodu.

Pokud by soud shledal expremiéra vinným, stal by se Babiš prvním nepravomocně odsouzeným kandidátem v přímé volbě hlavy státu. Šéf opozičního hnutí ANO vinu dlouhodobě odmítá, nedá se tedy očekávat, že by případný odsuzující verdikt přijal nebo že by po jeho vyhlášení z prezidentské volby odstoupil. Babiš proces označuje za politický, za obviněním podle něj stojí „polistopadový kartel“ a některá média. Nagyová, která za ANO loni na podzim neúspěšně kandidovala v senátních volbách, rovněž vinu popírá.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Jejím vyplacením podle žalobce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda téměř 50 milionů korun.

Státní zástupce navrhl pro Babiše i Nagyovou tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Chce pro ně také peněžité tresty, u Babiše deset milionů korun, u Nagyové půl milionu korun. Podle žalobce jsou splněny všechny podmínky pro uložení trestu pod zákonnou sazbou, která činí pět až deset let vězení. (ČTK)