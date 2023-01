Americký prezident Biden přijel na hranici s Mexikem, poprvé od nástupu do úřadu

Americký prezident Joe Biden odcestoval do texaského El Pasa, kde se v minulých týdnech soustřeďovaly tisíce lidí migrujících ze zemí Střední a Jižní Ameriky. Ti doufali, že vláda USA zruší takzvaný článek 42, který omezuje vstup do země většině žadatelů o azyl.

Pro Bidena je to první cesta na jižní hranici USA od jeho nástupu do funkce. Minulý týden jeho administrativa oznámila nová omezení pro žadatele o azyl, a to kvůli rekordnímu počtu migrantů, kteří se pokoušejí překročit hranice USA.

Cesta se koná uprostřed opakované kritiky republikánů na adresu prezidenta za to, že se na jižní hranici USA nevydal dříve. Kritizují politiku jeho administrativy jako neefektivní s tím, že situace na hranici se zhoršuje.

Prezidenta Bidena přivítal na hranici také guvernér Texasu Greg Abbott, který mu předal dopis. V něm jej žádá, aby obnovil stavbu pohraniční zdi, kterou zčásti nechal stavět Donald Trump, ale Biden stavební práce po nástupu do funkce pozastavil. (NBC)