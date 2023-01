Nyní mají kandidáti, kteří nemají podle průzkumů šanci na postup do druhého kola, šanci pokládat dotazy favoritům. Hilšer, Bašta ani Fischer tuto šanci nevyužili. Středula dotaz směřoval k moderátorovi Martinu Řezníčkovi. Vyzval ho, aby položil pět dotazů, které by směřovaly k nepřítomnému Andreji Babišovi. „Nejsem tu od toho, abych odpovídal. I my jako Česká televize bychom byli rádi, kdyby Andrej Babiš neignoroval diváky ČT,“ odpověděl moderátor.

Diviš příležitost využil a tázal se Nerudové, proč prosazuje přijetí eura. „Je na prezidentovi, pokud se rozhodne přijmout euro, aby byl ambasadorem a rozptyloval obavy,“ řekla. Pavla se Diviš ptá, proč podpořil přijetí Ukrajiny do NATO. Kandidát odpovídá, že by šlo o dlouhodobý proces. „Ukrajina nám ukázala, že si to zaslouží. A z pragmatického pohledu to bude nejzkušenější armáda na světě,“ řekl Pavel. Podle něj by měla Ukrajina směřovat i do EU.