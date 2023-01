Nyní odpovídají Danuše Nerudová a Petr Pavel na dotaz, jakou největší podpásovku od svých soupeřů dostali. „Poslední tři týdny jsou ukázkou toho, že se zpochybňuje naprosto vše. Moje působení na univerzitě a zpochybňuje se i moje profesní práce. Další týden bude ještě komplikovanější, ale já dál povedu pozitivní kampaň a nebudu se negativně vymezovat a kydat hnůj na ostatní kandidáty,“ řekla Nerudová. „Každý, kdo jde do politické kampaně, musí počítat s tím, že bude konfrontován s různými názory. To, s čím jsem se setkal ze strany Nerudové nebo Babiše, bylo v mezích toho, co považuji za přijatelné v kampani,“ řekl Pavel.