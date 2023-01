Danuše Nerudová prohlásila, že si cení podpory Josefa Středuly, který dnes večer odstoupil z prezidentských voleb. „Velmi si vážím kroku Josefa Středuly a děkuji za něj. Dokážu si představit, že to po téměř roční kampani nebylo nic jednoduchého. Pane Středulo, beru to jako velký závazek a udělám maximum pro to, aby u mě i vaši voliči našli při volbě prezidenta zastoupení,“ sdělila.