Další otázka zněla, jak by si občané kandidáta měli pamatovat, kdyby se stal prezidentem. Středula řekl, že lidé by na něj měli vzpomínat jako na „bojovníka za životy lepších lidí“. „Aby si pamatovali, že to byl člověk spravedlivý, ostrý, vyjednal vše, co bylo pro Česko a poctivé občany třeba vyjednat,“ dodal. „Budu prezident, který bude hájit veřejný zájem, zájem občanů a který se postaví za lidi,“ řekl Hilšer. „Jako prezidentka bych otevírala téma rozdílné kvality života v regionech,“ řekl Nerudová.