Kandidát SPD Jaroslav Bašta musel hájit svůj předvolební slogan, že by odvolal vládu Petra Fialy. „Já v tomto případě hájím zájmy dvou třetin našich občanů, kteří si myslí, že tato vláda je asociální a působí proti nim,“ řekl. Odmítl námitku moderátora, že takový krok by byl protiústavní. „Nesmysl to není, v ústavě je to napsáno velmi jednoznačně v čl. 62,“ tvrdil. „Prezident musí působit také jako poslední pojistka, a jestliže máme vládu, která zadlužuje zemi takovým způsobem, že nám hrozí dluhová spirála, která může skončit krachem, musí působit taková síla. A to je prezident,“ dodal.