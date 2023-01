O koupi Jindřišské věže se uchází třicítka zájemců, hlásit se mohou i dnes

O koupi Jindřišské věže v centru Prahy, kterou nabídlo koncem loňského roku k prodeji pražské arcibiskupství, se uchází třicítka zájemců. Nabídku podal i pražský magistrát. Firmy a další organizace se mohou do soutěže hlásit ještě během dneška.

Pohled na Jindřišskou věž v Praze. Foto: ČTK

Generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík ale neočekává, že se počet zájemců zvýší. Arcidiecéze předpokládá, že nemovitost by mohla mít nového majitele do půl roku. Zástupce pražského arcibiskupství to dnes sdělil ČTK.

Pražské arcibiskupství se rozhodlo turisticky atraktivní věž, která neslouží sakrálním účelům, prodat jako nepotřebný a z ekonomického hlediska nevýhodný majetek. Nabídlo ji za 75 milionů korun. Podle dřívějšího Balíkova vyjádření vyžaduje věž, která je součástí pražské památkové rezervace zapsané na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO, na opravách investici asi 20 až 30 milionů korun.

Dnes je poslední den, kdy se mohou firmy či instituce přihlásit, a deklarovat tím zájem o účast v soutěži. Finanční nabídky podle Balíka zatím předložili jen někteří zájemci. Už dříve v tomto týdnu arcibiskupství uvedlo, že cena se podle nabídek vyšplhala přes sto milionů korun. Konkrétní termín, dokdy budou účastníci soutěže podávat nabídky, bude ještě stanoven. Proces prodeje tak bude vícekolový, sdělil dnes generální vikář.

Zatím zájemci o koupi věže, kteří podepsali mlčenlivost, dostali k dispozici potřebné podklady pro případné podání finanční nabídky. Ti, kteří mlčenlivost nepodepsali, budou z výběru kupujících vyloučeni. „Zájemců o účast je okolo třiceti, ale očekáváme, že množství zájemců, kteří nakonec podají nabídku, bude nižší,“ řekl Balík.

V plánu je ještě schůzka s účastníky soutěže přímo v prostorách věže. Setkání by se podle generálního vikáře měl účastnit i zástupce společnosti Jindřišská věž, s. r. o., která má věž do roku 2044 v pronájmu. Jednatel společnosti Martin Podzimek v tomto týdnu avizoval, že je připraven jednat o prodeji vnitřní vestavby věže. Ta je podle něj samostatnou stavbou umístěnou ve zdech historické budovy věže a firma je do roku 2044 jejím majitelem. Cílem prodeje vnitřní vestavby věže je podle Podzimka to, aby budoucí majitel mohl s Jindřišskou věží zcela disponovat. Cenu, kterou bude požadovat, společnost neuvedla.

