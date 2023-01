Navrhované uzákonění významného Dne samizdatu vláda zřejmě podpoří

Vydávání tiskovin vlastním nákladem v totalitních režimech možná připomene nový významný den. Vláda podle podkladů pro středeční schůzi zřejmě podpoří novelu skupiny koaličních poslanců, podle níž by se 12. říjen stal Dnem samizdatu.

V tento den roku 1988 protestovala skupina 92 českých a slovenských vydavatelů samizdatů v dopise tehdejšímu komunistickému prezidentu Gustávu Husákovi proti uvěznění jednoho z nich, křesťanského aktivisty Ivana Polanského z Dubnice nad Váhom.

Vláda by měla podle podkladů poslat zákonodárcům k předloze souhlasné stanovisko, a to bez připomínek. V připomínkovém řízení se přitom některé výhrady objevily. Neutrálně se k předloze postavilo ministerstvo vnitra, podle něhož by přílišné rozšiřování počtu významných dnů mohlo snižovat jejich symbolickou roli. (ČTK)