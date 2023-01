Heger: Slovensko se musí dívat dopředu

Slovensko čekají různé výzvy, je ale třeba se dívat dopředu, řekl slovenský premiér Eduard Heger během slavnostního večera u příležitosti 30. výročí založení samostatné republiky. Do Bratislavy přijel i český premiér Petr Fiala a jeho protějšci z Maďarska a Polska. (DenníkN)

Heger zdůraznil potřebu reforem a investic do vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí a inovací. Premiér v demisi poznamenal, že posledních třicet let bylo pro Slovensko těžkou cestou. „V některých chvílích se mohlo zdát, že je to beznadějné, a od roku 1993 jsme zažili období, na která nejsme jako národ hrdí,“ řekl.

Zmínil divokou privatizaci, únos prezidentova syna, korupci, pokřivení právního státu, vraždu novináře Jána Kuciaka a tisíce mrtvých během pandemie Covidu-19.

„Selhání jsou také součástí historie našeho národa, ale způsob, jakým se s nimi vypořádáváme, tvoří naši národní identitu,“ zdůraznil a poukázal na nutnost poučit se z chyb.