K volbám v Moldavě přišli i lidé vyškrtnutí ze seznamu voličů, napsali stížnost

Opakované hlasování v Moldavě na Teplicku dnes provází rozhořčení těch, kteří byli vyškrtnuti ze seznamu voličů. Volební komise jim nedovolila vhodit hlas do urny. Na místě sepsali stížnost, někteří se chtějí obrátit na soud.

Podle starostky Lenky Novákové (Otevřeně ke všem) úřad vyškrtl osoby, které mají bydliště v Moldavě pouze formální, a ve skutečnosti v krušnohorské obci nebydlí. Policie při hlasování dopoledne zasahovat nemusela.

Předseda volební komise Oldřich Kozler, nominovaný SPD, novinářům řekl, že respektuje usnesení krajského soudu. Podle něj volební komise nemůže do seznamu voličů zasahovat. Při volbách na konci září Kozler umožnil hlasovat všem. Na místě dnes dostala starostka protest proti zásahu do volebního seznamu a jedna z kandidujících stran vydala prohlášení, v němž uvedla, že se zásahem do seznamu voličů nesouhlasí.

Volební místnost na obecním úřadě se otevřela v 7.00, krátce poté začali přicházet první voliči. Členové volební komise museli čelit slovním útokům ze strany některých voličů vyškrtnutých ze seznamu, kteří na místě sepsali stížnosti. Hlasování dnes končí ve 22.00. Policejní hlídka sleduje okolí volební místnosti.

Sdělení podepsané starostkou k vyškrtnutí voličů je zveřejněno na úřední desce obce. V krušnohorské obci na hranicích s Německem ústecký krajský soud nařídil hlasování u voleb opakovat se zdůvodněním, že voliči vyškrtnutí ze seznamu neměli právo hlasovat, přesto jim to předseda volební komise při zářijových volbách umožnil. Obecní úřad podle sdělení na úřední desce zjistil, že ve stálém seznamu voličů jsou lidé, kteří tu nemají volební právo.

„Proškrtávali jsme ze stejného důvodu jako v prvním případě. Domníváme se, že by tu neměli volit lidé, kteří se v obci nevyskytují. Jsou tu přihlášeni jen formálně,“ řekla starostka. Seznam vyškrtnutých lidí se oproti hlasování na konci loňského září změnil. „Někteří občané se do obce přistěhovali, mají tu nějakou nemovitost, mají vztah k obci,“ uvedla. Počet vyškrtnutých se snížil, při prvním hlasování jich bylo 46, nyní 38. Volební komisi starostka seznámila se seznamem vyškrtnutých voličů, s usnesením krajského soudu a odpověďmi na dotazy z ministerstva vnitra.

Na seznamu je včetně vyškrtnutých voličů 153 lidí, oprávněných je tak 115.

Protest proti zásahu do volebního seznamu přinesla na úřad Iveta Boudišová, která je lídryní na kandidátce SPD. „Jsou tu občané, kteří mají k Moldavě vztah teď, v minulosti nebo mají nějaké plány. Na každém občanovi je, pokud je svéprávný, zda jde volit,“ uvedla Boudišová. „To je svévolná vůle starostky, vyškrtla některé účelově,“ řekla novinářům. Připravena je bránit se u soudu.

Rozčilení odcházeli z volební místnosti mimo jiné Tomáš Houdek a Josef Houdek. „Já jsem tady byl starostou. Jsem tu od roku 1986 a teď mi tu někdo řekne, že tu nesmím volit. Mně je zle,“ uvedl Josef Houdek. Řekl, že se přestěhoval nakrátko mimo Moldavu a trvalý pobyt má na úřadě. „Vracíme se k totalitě, pokaždé jsme volili tady, nikdy nám nebylo upřeno právo volit,“ uvedl Tomáš Houdek, jenž má také trvalé bydliště na úřadě. „Jsme občani Moldavy,“ zdůraznil.

Strana Rozvoj Moldavy a Nového Města vydala prohlášení, v němž uvádí, že nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do seznamu voličů starostkou obce. „Lídryně jedné kandidátky si tu dělá, co chce,“ řekl novinářům bývalý starosta Moldavy Jaroslav Pok, který je na kandidátce SPD. Sám žije v Teplicích, ale trvalé bydliště má v Moldavě, volit mohl.

Z usnesení soudu z loňského října vyplývá, že okrsková volební komise nemá právo hodnotit, kdo je skutečně občanem dané obce, nemůže přezkoumávat oprávněnost vyškrtnutí osob obecním úřadem ze seznamu voličů. Povinností okrskové komise je toto vyškrtnutí respektovat. Předseda volební komise Kozler před začátkem zářijových voleb uvedl, že rozhodnutí starostky nebude respektovat a nechá volit všechny voliče ze seznamu.

Komunální volby v Moldavě v Krušných horách na Teplicku vyhrálo při zářijovém hlasování hnutí SPD. Druhá skončila strana Otevřeně ke všem současné starostky Lenky Novákové. V devítičlenném zastupitelstvu připadly SPD tři mandáty, po dvou Otevřeně ke všem, Spolu a Rozvoj Moldavy a Nového Města. (ČTK)