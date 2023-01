Nizozemsko se omluvilo za otrokářství. A všichni jsou naštvaní. Co se stalo?

Do Řecka by se už brzy mohly vrátit takzvané Elginovy mramory, tedy část sochařské výzdoby starověkého chrámu z aténské Akropole, o něž vede Řecko skoro 200 let spor s Británií. Podle listu Daily Telegraph a agentury Bloomberg je velmi blízko podpisu smlouva o dlouhodobé zápůjčce.