ČSSD bude na sjezdu jednat o stanovách a plánu na návrat do Sněmovny

Především kvůli návrhu nových stanov se dnes v Brně koná mimořádný sjezd ČSSD. Bývalá vládní strana bude také volit jednoho místopředsedu za bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který loni rezignoval z osobních důvodů.

Předseda ČSSD Michal Šmarda mluví na mimořádném sjezdu strany v Brně. Foto: ČSSD

Předseda ČSSD Michal Šmarda dále chce spolustraníkům představit tříletý plán na návrat strany do Sněmovny.

ČSSD předloni se ziskem 4,65 procenta hlasů poprvé za dobu samostatné ČR nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici pro vstup do dolní komory Parlamentu. Předsedou strany se poté stal Šmarda, který slíbil připravit nové stanovy a finančně stranu ozdravit. Za rok se ČSSD podařilo zbavit zhruba 90 procent dluhů.

Návrh stanov by podle něj měl zjednodušit strukturu a procesy uvnitř strany a umožnit členům co nejvíce se podílet na jejím chodu. Na sjezd dorazí se třemi variantami návrhu. Podporuje tu, která by přinesla nejvýraznější změny. Už na příštím řádném sjezdu koncem roku by podle ní například volili předsedu místo delegátů sjezdu všichni členové strany. (ČTK)