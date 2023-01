Lotyšsko zatklo šéfredaktora Sputniku-Litva, Moskva protestuje

Lotyšské tajné služby minulý týden zadržely šéfredaktora litevské odnože Kremlem podporovaného zpravodajského portálu Sputnik Marata Kasema. Rusko tento krok označilo za politicky motivovaný a zcela neopodstatněný a jeho ombudsmanka se obrátila na vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Chce, aby se úřad zasadil o Kasemova práva. Sputnik stejně jako ruská televize RT figurují na sankčním seznamu Evropské unie a jsou v ní zablokované kvůli šíření propagandy a dezinformací o ruské invazi na Ukrajině.

Podle ruských médií soud v Rize ve čtvrtek vydal příkaz k zatčení Kasema kvůli podezření ze špionáže ve prospěch Moskvy.

Sputnik je součástí mediálního holdingu Rossija segodňa vlastněného a provozovaného ruskou vládou. Jeho šéf Dmitrij Kiseljov k zatčení Kasema řekl, že jde „o jasné politické pronásledování, které je zcela protiprávní a ničím nepodložené“. Je podle něho typické pro „režim, který nerespektuje svobodu slova a jaký se vyvíjí v Lotyšsku“.

Kasema na jaře 2019 vyhostila Litva jako nežádoucí osobu a na pět let mu zakázala vstup na své území. Agentura RIA Novosti, která je také součástí skupiny Rossija segodňa, uvádí, že jde o lotyšského občana, jenž několik let pro holding pracuje v Moskvě. Do Lotyšska přijel 30. prosince kvůli rodinným záležitostem, ale byl zadržen.

Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová se dnes obrátila na vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka, aby v případě Kasema zakročil. „Považuji trestní stíhání Marata Kasema za útok na svobodu projevu a porušení mezinárodních závazků Lotyšska při ochraně práv novinářů,“ napsala na telegramu. „Vyzývám vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby na tuto zjevnou skutečnost upozornil a v rámci svého mandátu přijal opatření na ochranu jeho práv,“ uvedla. (ČTK)