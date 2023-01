Babiš: Vždy jsem na farmě zaplatil

Babiš mluví také o tom, že vždycky, když byl na farmě Čapí hnízdo, zaplatil. „Vždycky jsem si to zaplatil,“ řekl a znovu zopakoval, že se jedná o politický proces. „Důkaz je ten, že pan státní zástupce stíhání už jednou zastavil,“ řekl ke kroku Šarocha z roku 2019.

Ve stejném roce však někdejší státní zástupce Pavel Zeman nicméně stíhání obnovil. „A proč to obnovil? Protože to je politické trestní stíhání,“ řekl. K Pavlu Zemanovi pak řekl, že to byl politický nominand. „A je to produkt Jiřího Pospíšila (europoslanec TOP 09, někdejší ministr spravedlnosti, pozn. red.),“ řekl.