Babiš: Farma dotaci vrátila a nadace darovala 50 milionů korun

Andrej Babiš mluví také o tom, že dotaci farma vrátila a poté i jeho nadace darovala částku 50 milionů korun. Poté se dostal k tomu, co mu vyčítá obžaloba – tedy že se dopustil dotačního podvodu, ke kterému došlo tím, že se Farma Čapí hnízdo účelově vyňala z holdingu Agrofert, aby splnila podmínky malého a středního podniku.

„Proč bych to dělal? Je to úplně absurdní, nesmysl, spekulace,“ říká a hned na to zpochybnil svědka Jana Bareše. „Ten každé ráno otevře oči a chce dělat kšefty,“ říká.

Není jasné proč, ale hned nato mluví o své dceři Adrianě, která dle jeho slov chtěla podnikat. „Pan státní zástupce je profík ve svém oboru, já jsem bývalý podnikatel,“ říká. „Malý střední podnik, vůbec nevím, o čem mluvíte,“ dodává.