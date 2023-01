Pavel: Nejsem vládním kandidátem

Vládním kandidátem rozhodně nejsem, řekl Petr Pavel Deníku N. Reagoval tak na nedávná slova Andreje Babiše, který jej spolu s Danuší Nerudovou a Pavlem Fischerem označil za „loutky“ současné vlády.

„Andrej Babiš se dlouhodobě vymezuje proti této vládě, říká, že jí půjde po krku. A myslím si, že v tomto ohledu je jeho rétorika naprosto pochopitelná. Já rozhodně nejsem vládním kandidátem, ale nijak neskrývám své sympatie k vládě Petra Fialy, protože ji považuju ne sice za dokonalou, ale za mnohem lepší, než byla vláda Andreje Babiše,“ dodal Pavel po setkání s podporovateli v pražské Thomayerově nemocnici.

Doplnil, že pokud je vládě co vytknout, udělá to. Na Babišova slova z jeho videa a billboardů jinak reagovat nechce. „Tady je celkem jasné, proč to Andrej Babiš dělá, a na to nemá smysl reagovat. Vždycky viděl smysl spíš v konstruktivním dialogu než v kritice, protože kritika bez konstruktivních návrhů nedává smysl,“ sdělil Pavel.

Vláda Petra Fialy pro prezidentské volby vyjádřila podporu Petru Pavlovi, Danuši Nerudové a Pavlu Fischerovi. Andrej Babiš to v nedávném videu na svém facebookovém profilu připomněl a mimo jiné je označil za vládní loutky, které se údajně nikoho nezastanou.