Mexický Culiacán paralyzovaly nepokoje, které začaly po zatčení narkobarona Ovidia Guzmána

Západomexické město Culiacán paralyzovaly nepokoje, v ulicích hořela auta, členové místního gangu stavěli blokády. Důvodem násilí bylo podle místních médií zatčení jednoho z lídrů drogového kartelu Ovidia Guzmána, který je synem nechvalně proslulého narkobarona známého jako El Chapo (Prcek).

Kvůli nepokojům v Culiacánu byl dnes zastaven i provoz na tamním mezinárodním letišti. Americká ambasáda také kvůli tomu vyzvala občany USA, aby se vyhnuli nejen tomuto městu, ale celému mexickému státu Sinaloa. „Máme zprávy o střelbě v různých částech státu (Sinaloa), včetně měst Culiacán, Los Mochis a Guasave. Sledujeme zprávy. Situace je klasifikována jako úroveň čtyři, tedy necestovat,“ citovala z výzvy agentura EFE.

Podle deníku El Universal byl už Ovidio Guzmán přepraven do mexické metropole, zatím je střežen na armádní základně.

Ovidio Guzmán byl v Culiacánu zadržen už v říjnu 2019, i tehdy to vyvolalo rozsáhlé nepokoje členů jeho gangu, kteří rovněž zapalovali auta, útočili i na civilisty a zadrželi rovněž rukojmí. Policie nakonec Guzmána propustila, což později mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vysvětlil tím, že se tak předešlo dalším ztrátám na životech. Nepokoje po zatčení Guzmána si tehdy vyžádaly několik obětí.

Ovidio Guzmán se řadu let podílel na vývozu drog do USA a po zatčení svého otce v roce 2016 s bratry převzal vedení kartelu. Zaměřoval se zejména na obchod s fentanylem. Guzmánův otec, přezdívaný El Chapo (Prcek), proslul i tím, že se mu dvakrát podařilo uprchnout z věznice s maximální ostrahou. Poprvé to bylo v roce 2001, kdy utekl v dodávce s prádlem. Na útěku pak byl 13 let, než byl v roce 2014 dopaden. V roce 2015 se mu podařilo utéct znovu, a to 1,5 kilometru dlouhým podzemním tunelem, který vedl z jeho cely do domu v polích. Dopaden byl v lednu 2016 a následující rok byl předán Spojeným státům. V USA byl odsouzen na doživotí, které mu loni v lednu odvolací soud v New Yorku potvrdil.

Dnešní rozsáhlá operace, která vedla k zatčení Guzmána, se uskutečnila jen několik dní před jednáním mexického prezidenta Lópeze Obradora s jeho americkým protějškem Joem Bidenem a kanadským premiérem Justinem Trudeauem, kteří mají přijet v pondělí do mexické metropole. Už v neděli se Biden chystá navštívit město El Paso na hranici s Mexikem. (ČTK)