Z chovu v Brodu nad Tichou odvezla auta desítky tun mrtvé drůbeže

Z chovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku odvezla už auta do kafilerie desítky tun usmrcené drůbeže. Kvůli ptačí chřipce veterináři rozhodli o postupném utracení všech zhruba 750 000 nosnic, chovaných ve třech halách. Jde až o 1300 tun drůbeže.

Oxid uhličitý, který se k utracení používá, napustili hasiči a veterináři v úterý odpoledne do jedné poloviny haly číslo dvě, kde se nákaza prokázala nejdříve. V této sekci bylo kolem 120 000 slepic. Přes noc plyn působil, ve středu se začalo s vyklízením. Odpoledne měla být zaplynována druhá polovina haly, od tohoto postupu se ale upustilo a drůbež se z druhé části vynáší do kontejnerů a v nich následně utrácí. Během dneška by se mohlo podařit první polovinu haly vyklidit.

Informovali o tom mluvčí krajských hasičů Petr Poncar a ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Richard Bílý.

Ptačí chřipka se prokázala i v malochovu drůbeže v Kožlí u Myštic na Strakonicku. (České noviny)