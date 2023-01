Cermat zahájil tisk testů pro státní maturity, dříve je tiskla externí firma

Centrum zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) zahájilo tisk testů pro jarní termín státní maturitní zkoušky. Tisk zajišťuje sám Cermat, dříve si organizace na tuto činnost a kompletaci testů najímala externí společnost.

Firmu, která by měla v následujících čtyřech letech materiály pro zkoušky tisknout, státní organizace ve výběrovém řízení zatím nenašla. Na dotaz ČTK to dnes sdělil ředitel Cermatu Miroslav Krejčí, který organizaci vede od září 2022. Tisk by podle něj měl být hotov v únoru.