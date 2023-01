Babiš a Nagyová by mohli znát rozsudek v pondělí

Rozsudek v kauze Čapí hnízdo by mohl být vyhlášen v pondělí, řekl soudce Šott. A to buď ráno, nebo ve 12.30. Nyní se řeší, zda to vyhovuje straně obhajoby.

Jeden z Babišových advokátů nicméně nemůže být přítomen. Soudce v tom však nevidí kolizi, protože Babiš má dva advokáty a jeden mu prý muže při vyhlašování stačit. Rozhodnutí, kdy bude rozsudek vyhlášen, padne zítra. „Dojde k němu ale předběžně v pondělí v jiné síni tohoto soudu,“ řekl Šott.