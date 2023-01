Čína dnes vyzvala Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby zaujala „nestranný“ postoj při posuzování států v boji s epidemií covidu-19. WHO ve středu uvedla, že údaje poskytované čínskými úřady podhodnocují prudký nárůst počtu případů covidu-19 v zemi a souvisejících úmrtí.

K zemím, které se rozhodly vyžadovat po cestujících z Číny negativní testy na koronavirus, se dnes připojilo Švédsko.

Čína po prosincovém rozvolnění opatření přestala zveřejňovat denní přírůstky nákazy koronavirem a hlásí pouze několik nových úmrtí pacientů s covidem denně. Nemocnice v mnoha čínských městech jsou ale podle svědků přeplněné lidmi, kteří potřebují podporu dýchání a mají i jiné příznaky covidu.

Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu řekl, že WHO je znepokojena rychlým šířením koronaviru v Číně a žádá více spolehlivých dat o hospitalizacích a úmrtích v zemi. „Doufáme, že… WHO zaujme objektivní a nestranný postoj založený na vědeckých poznatcích a bude hrát aktivní roli při reakci světa na epidemii,“ prohlásila na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Mao Ning.

Navzdory rychlému šíření nákazy v zemi se Čína chystá v neděli zrušit většinu opatření na svých hranicích, včetně nutnosti karantény či PCR testů při příjezdu do země. Zástupci států Evropské unie ve středu doporučili, aby pasažéři leteckých společností měli na linkách z Číny do zemí EU před nástupem do letadla negativní test na covid-19 ne starší než 48 hodin. Řada světových zemí, včetně USA, Británie či Francie, již dříve oznámila, že bude test na koronavirus od cestujících z Číny vyžadovat. Dnes se k těmto zemím připojilo Švédsko.

Podle agentury Reuters se v neděli rovněž po třech letech začne znovu postupně otevírat hranice mezi pevninskou Čínou a poloautonomním Hongkongem. Doposud mohli obyvatelé Hongkongu cestovat do pevninské Číny pouze letecky, přes most spojující Hongkong s Macaem a čínským městem Ču-chaj nebo přes kontrolní stanoviště v Šenčenském zálivu. Většina ostatních hraničních přechodů, včetně toho, přes který jezdí vysokorychlostní vlak, byla od začátku roku 2020 zavřená.

V Hongkongu před otevřením hranice vzrostl zájem o očkování. Obyvatelé se bojí nárůstu počtu infekcí i poptávky po vakcínách založených na technologii mRNA, které nejsou v pevninské Číně dostupné. Čína spoléhá výhradně na vakcíny domácí výroby, které jsou podle čínské lékařské obce sice bezpečné, ale podle některých názorů mají nižší účinnost než zahraniční očkování.

Před pandemií překračovalo hranici mezi Čínou a Hongkongem více než 236 milionů cestujících ročně, uvedla agentura Reuters. (ČTK)