Šaroch nyní rekapituluje zjištění vyšetřovatelů

Žalobce Šaroch má za prokázané, že obžalovaní Andrej Babiš a Jana Nagyová způsobili škodu velkého rozsahu, a to tím, že získali pro Čapí hnízdo neoprávněnou dotaci 50 milionů korun z evropských fondů. „Je to částka, která odpovídá škodě velkého rozsahu. Nakonec byly společností Imoba vráceny, což ale nemá vliv na posouzení škody. Není možné tvrdit, že dotace byla vrácen, a tak ke škodě nedošlo. Není to tak, ke škodě došlo,“ řekl Šaroch.