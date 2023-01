Farma Čapí hnízdo by podle žalobce Šarocha nikdy nezískala stamilionovou půjčku od britské banky HSBC, kdyby banka nevěděla o spojení s Babišovými firmami Imoba a Agrofert. „Společnost přitom neměla nejmenší problémy opatřit si prostředky na fungování. A to díky vztahům s Agrofertem nebo Imoba. Získala tak velké úvěry od banky HSBC. Zaplacení úvěru bylo zajištěno ze strany společnosti Imoba. Bez deklarovaného vztahu mezi farmou a obžalovaným Babišem by banka na výstavbu úvěr nikdy neposkytla, jak vyplynulo i z výpovědí pracovníků banky. Tento projekt nespadal do portfolia banky, která by se takovými věcmi zabývala. Farma Čapí hnízdo neměla za sebou žádnou podnikatelskou minulost. Úvěry u této banky získala díky tomu, že byla zaštítěna společnostmi Agrofert a Imoba, případně obžalovaným Babišem,“ říká žalobce Šaroch.