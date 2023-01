Čeští hokejoví junioři po bitvě zdolali Švédy a zahrají si finále mistrovství světa

Čeští hokejisté do 20 let postoupili do finále mistrovství světa. V semifinálové bitvě porazili Švédy 2:1 po prodloužení. Češi získají medaili po 18 letech, ve finále je čeká buď Kanada, nebo USA.

Čeští hokejisté do 20 let porazili Švédy a zahrají si finále mistrovství světa. Foto: ČTK / AP / Darren Calabrese

Čeští hokejisté od druhé třetiny prohrávali 0:1, když skóroval Jansson. Až v 60. minutě se podařilo vyrovnat Davidu Jiříčkovi. V poslední minutě desetiminutového prodloužení, kdy týmy hrály tři na tři, pak rozhodl Jiří Kulich.

Češi se se Švédy utkali už v základní skupině, tehdy s nimi v prodloužení naopak prohráli (2:3). Ve všech ostatních zápasech šampionátu zvítězili – porazili Kanadu (5:2), Německo (8:1), Rakousko (9:0) a ve čtvrtfinále pak Švýcarsko (9:1).