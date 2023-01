Volba šéfa americké Sněmovny opět nemá výsledek

Po pátém neúspěšném pokusu Kevina McCarthyho stát se předsedou americké Sněmovny povolává jeho republikánská kolegyně Lauren Boebert na pomoc Donalda Trumpa. „Můj nejoblíbenější prezident by mu měl říct, aby se stáhl,“ řekla.

Boebert je součástí protestní skupiny dvaceti republikánů, kteří stále odmítají dát McCarthymu svůj hlas a volí vždy druhého nominovaného. Tím je dnes Byron Donalds.

Pátá volba měla navlas stejný výsledek jako ta čtvrtá: všech 212 demokratických hlasů pro Hakeema Jeffriese, 201 republikánských hlasů pro McCarthyho a 20 hlasů pro Donaldse.

Proti včerejšku je rozdíl v celkovém počtu volících, protože republikánka Victoria Spartz nedala hlas nikomu a hlasovala pouze, že je přítomna.

Do klání se nečekaně zapojil i bývalý republikánský poslanec Justin Amash, který náhle přijel do Kapitolu a oznámil, že „je ochoten vhodit klobouk do ringu a nechat se zvolit prozatímním předsedou“.

Tato volba předsedy je po pěti neúspěšných pokusech historicky devátou nejdelší v pořadí. Naprostý rekord je 133 kola, která v 19. století trvala tehdejším členům Sněmovny reprezentantů tři měsíce. (Hill)