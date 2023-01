Nagyová: v době žádosti o dotaci nebylo jasně definované, co je malý a střední podnik

Po téměř dvou hodinách skončila výpověď obžalované Jany Nagyové. Její výpověď byla založená především na tom, že v době žádosti o dotaci nebylo jasně definované, co je malý a střední podnik. Obžaloba ji totiž dává za vinu, že v žádosti o dotaci uvedla společně s Babišem nepravdivé údaje.

„V žádosti o dotaci a projektu, který byl její nedílnou součástí, (uvedla Nagyová) nepravdivou informaci, že společnost Farma Čapí hnízdo, jako žadatel o dotaci, je malým podnikem,“ napsal Šaroch v odůvodnění obžaloby.

Nagyová, která byla klíčová pro zúřadování dotace, před soudem opakovaně řekla, že žádný dotační podvod nespáchala. „Postupovali jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí,“ řekla. Někdejší Babišova poradkyně pak řekla, že při podání žádosti byla dotačním úřadem ubezpečena, že velikost podniku se mohla během výstavby projektu měnit. Nagyová totiž dle jejích slov pokládala za důležité, že v době, kdy o dotaci žádala, farma byla malým podnikem. „Ani ve snu by mě proto nenapadlo, že se dostaneme až sem a až takhle daleko,“ řekla. Narážela tím na probíhající soudní řízení v dotační kauze.

Obžalovaná manažerka dále uvedla, že neměla tušení, že by za farmou stál expremiér Andrej Babiš nebo Agrofert. O těchto skutečnostech se dle svých slov dozvěděla až z Babišova projevu v Poslanecké sněmovně.

Nagyová následně řekla, že při podpisu čestného prohlášení, že dotace splňuje podmínky, spoléhala na právníka Václava Knotka, který zastupoval akcionáře Farmy Čapí hnízdo.

„Nepochybovala jsem, že by mě někdo uvedl v omyl,“ řekla. Podle ní by tím právníci ohrozili především svou práci. „Nebyl důvod, proč by to dělali,“ dodala. Následně dodala, že jí nevadilo, když se Babiš na farmě objevoval. „Jelikož jsem se domnívala, že akcionářem je někdo z jeho rodiny, nepřipadalo mi divné, že se na farmě objevoval,“ řekla.

V závěru své řeči opět zopakovala, že vše bylo vše v pořádku. Pokud by něco v pořádku nebylo, úřady by se ozvaly daleko dříve a ne v roce 2015. „Pokud bylo něco v nepořádku, bylo dost mechanismů, které by na něco upozornily,“ podotkla s tím, že audit dotačního úřadu zásadní výtky neměl.

„Pane předsedo, snažila jsem se v tomto doplnění výpovědi říci vše na co jsem si vzpomněla a nevím čeho jsem se měla dopustit. Ve sdělení obvinění je totiž uvedeno něco jiného než v obžalobě,“ řekla a znovu uvedla, že motiv k podvodu žádný neměla. „Právě naopak, chtěla jsem v tomto byznysu být i nadále, vše jsem konzultovala, všem jsem kontrolovala,“ uvedla. „Sebemenší chyba je totiž osudová,“ uvedla a řekla, že na otázky soudního senátu nebude odpovídat.