Babiš: Stále nechápu, proč tady vlastně stojím

Soudce Jan Šott po deseti minutách přerušil výpověď Andreje Babiše s tím, že říká to, co už prohlásil ve své předchozí výpovědi. „Ale vy jste pronesl to, co jste řekl už minule,“ řekl soudce. Babiš oponuje, že je pro něj potřeba tyto souvislosti znovu zopakovat.