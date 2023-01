Vláda schválila návrh zákona o financování obrany ČR

Ministr Vladimír Balaš nemá informace o tom, že by měl skončit jako ministr školství. Stojí před ním hodně úkolů, řekl dnes před jednáním vlády. Podle informací Deníku N hnutí STAN zvažuje, že ho po prezidentských volbách vymění, zamířit by pak mohl do Ústavního soudu. (ČTK)